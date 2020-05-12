В українській армії - п'ять нових випадків COVID-19, усього 45 хворих

Станом на ранок 12 травня в Збройних силах зареєстровано п’ять нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Загальна кількість хворих серед військовослужбовців – 45 осіб.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 12 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 55 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 274 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби, – 39 осіб. За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у закладах охорони здоров’я перебувають дві особи: у ізоляторі медичного пункту військової частини Чернівецького гарнізону – один військовослужбовець, в інфекційній лікарні м. Кропивницький – один працівник ЗСУ. Крім того, три особи лікуються вдома під наглядом медичної служби: один військовослужбовець Чернівецького гарнізону та два працівники ЗСУ в Рівненській області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.