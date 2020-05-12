Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Кримським, поранений військовий

Російські окупаційній війська 12 травня обстріляли позиції Обєднаних сил поблизу населеного пункту Кримське, один український військовий був поранений.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 12 травня збройні формування Російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь по позиціям Об’єднаних сил в районі населеного пункту Кримське із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пораненого оперативно доставлено до лікарняного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан його здоров’я задовільний.

У пресслужбі також повідомили, що підрозділи операції Об’єднаних сил, застосовуючи наявні вогневі засоби, дали російським найманцям гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.