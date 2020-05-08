Окупанти зривають "тишу" із забороненої зброї, поранені троє бійців ЗСУ

Від початку нинішньої доби російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, унаслідок чого поранень зазнали троє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю... Внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Широкиного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовували БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17. Позиції Об’єднаних сил біля Мар'їнки були обстріляні з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а по оборонцях Авдіївки вівся вогонь з великокаліберних кулеметів.

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Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового та Кримського бойовики відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

"На усі зухвалі обстріли російських найманців наші воїни відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються", - заявили у штабі.