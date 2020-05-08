Окупанти зривають "тишу" із забороненої зброї, поранені троє бійців ЗСУ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю... Внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення", - йдеться у вечірньому зведенні.
Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Широкиного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та застосовували БпЛА для скидання пострілів ВОГ-17. Позиції Об’єднаних сил біля Мар'їнки були обстріляні з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а по оборонцях Авдіївки вівся вогонь з великокаліберних кулеметів.
Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового та Кримського бойовики відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.
"На усі зухвалі обстріли російських найманців наші воїни відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються", - заявили у штабі.