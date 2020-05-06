Київський бронетанковий передав армії відремонтовані БТР-80

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", передало українським війковим партію з 9 бронетранспортерів БТР-80, відремонтованих в рамках державного оборонного замовлення.

Про це йдеться у повідомленні Укроборонпром.

"Сьогодні ми передаємо нашим захисникам останню партію відремонтованих бронетранспортерів БТР-80. Роботи довелося закінчувати в особливому режимі карантину, але усі наші зобов’язання в рамках державного оборонного замовлення 2019 року тепер виконано", – наголосив директор КБТЗ Володимир Синявський.

Усі бронемашини пройшли плановий регламентований ремонт, отримали нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також нові 29-дюймові покришки українського виробництва.

КБТЗ передав військовим партію відремонтованої бронетехніки / Фото: УкрОборонПром

За підсумками першого кварталу 2020 року КБТЗ став рекордсменом серед підприємств бронетанкового дивізіону Концерну за обсягом виготовленої продукції.

Так, у першому кварталі цього року обсяг товарного випуску продукції КБТЗ склав 406 млн грн, що майже у 4 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.

“У цілому за 1 квартал 2020 року підприємствами, діяльність яких координується управлінням бронетанкової техніки Концерну, план по товарному випуску продукції виконаний на суму понад 1,7 млрд грн, що у порівнянні з виконанням плану товарного випуску продукції за аналогічний період минулого року більше ніж у 2,4 рази. За результатами роботи січня-квітня 2020 року бронетанковими підприємствами Концерну замовникам поставлено понад 300 нових, відновлених та модернізованих зразків ОВТ”, – розповів заступник генерального директора Концерну з виробництва Ігор Фоменко.

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Він також окреслив майбутнє бронетанкових підприємств Укроборонпрому після реформи. Так, у результаті Концерн буде трансформовано у галузеві холдинги, а сам Укроборонпром – ліквідовано.

“Поточна модель управління Концерном буде змінена, оскільки вона не забезпечує ефективне управління більше ніж сотнею розрізнених підприємств-учасників Концерну. Зараз йде мова про створення в Укроборонпромі щонайменше 6 галузевих держкомпаній: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних та морських систем. Наприклад, до складу бронетанкового холдингу увійдуть підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, здійснюють дослідження та створюють кінцевий продукт. Це буде повний виробничий цикл”, – повідомив Фоменко.