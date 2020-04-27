Українська армія тестує ракетний комплекс “Нептун”

Тривають державні випробування ракетного комплексу "Нептун" в Одеській області.

Про це повідомляє Генштаб.

"В Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 “Нептун”. Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракети та залученням авіації – літаків СУ-27", - йдеться у повідомленні. Пуски здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей".

В Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 “Нептун” / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

РК-360 МЦ "Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, який застосовують для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та інших транспортів та берегових радіоконтрасних цілей, в простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби.