На Донбасі поранені двоє військових - під Кримським і Південним

Російсько-окупаційні війська у понеділок, 27 квітня, вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранивши двох бійців.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

"Так, біля населеного пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського бійця. Противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Військовослужбовцям надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів, поінформували в штабі.

«Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - підкреслюється в повідомленні.