На Донбасі поранені двоє військових - під Кримським і Південним

На Донбасі поранені двоє військових - під Кримським і Південним

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська у понеділок, 27 квітня, вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранивши двох бійців.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

"Так, біля населеного пункту Південне противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, неподалік населеного пункту Кримське було поранено ще одного українського бійця. Противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

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Військовослужбовцям надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів, поінформували в штабі.

«Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - підкреслюється в повідомленні.

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