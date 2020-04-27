Окупанти зривають "тишу" із заборонених мінометів на Луганському напрямку

Російські окупаційні війська від початку доби здійснили один обстріл оборонців Катеринівки. Втрат наразі немає.

Про це під час брифінгу 27 квітня повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Станом на 12.30 сьогодні зафіксовано 1 ворожий обстріл на Луганському напрямку. Втрат у лавах Об’єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, з пів на другу ночі противник пів години з боку Молодіжного вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустив п'ять мін 120-го калібру. У відповідь на це порушення Об’єднані сили застосували чергові вогневі засоби.

Наразі українські воїни тримають ситуацію під цілковитим контролем, запевнив речник.

Він також поінформував, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 квітня в Збройних Силах України зафіксовано 44 випадки COVID-19. Одужали 18 осіб, 2 – померли. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 361 особа. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 117 осіб. За минулу добу зареєстровано 6 нових випадків COVID-19.