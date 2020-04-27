Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ООС біля Катеринівки, втрат немає

З початку 27 квітня бойовики відкривали вогонь у сторону українських військових біля Катеринівки.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися", - йдеться в повідомленні.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Минулої доби бойовики стріляли з заборонених артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Штаб зафіксував обстріли поблизу Лебединського, Широкиного, Богданівки, Новотроїцького, Старогнатівки, Новотошківського, Хутора Вільного та Кримського.

Фото: Генштаб ЗСУ