З відхиленням у кілька метрів: Генштаб ЗСУ показав випробування ракети "Вільха-М"

На полігоні Алібей в Одеській області відбулися вогневі випробування високоточної реактивної системи залпового вогню "Вільха-М".

Відповідне відео оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Defense Express.

"У відео показано процес підготовки "Вільхи-М" до запуску, від розгортання на позиції та заряджання до завантаження у високоточну ракету льотного завдання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракета влучила з відхиленням у лічені метри від мішені, яка була розташована за більш як 100 км від місця пуску. При цьому на кінцевому етапі польоту швидкість ракети становить 3,4 Маха - тобто близько 4000 км/год.

Як наголошується, така точність забезпечується спеціальною системою управління, яка складається з двох головних елементів: імпульсних двигунів, які працюють на старті ракети, та аеродинамічних рулів, які забезпечують коригування траєкторії перед знищенням цілі.

"Вільха-М" є продовженням робіт на тему вже прийнятої на озброєння високоточної системи залпового вогню "Вільха", метою яких є збільшення дальності дії системи. Якщо для звичайної "Вільхи" вона становить близько 70 км, то для "Вільхи-М" - 110-120 км.

Випробування "Вільхи-М" проходять у рамках прийняття цієї нової системи на озброєння ЗСУ. Це вже другі успішні випробування за один місяць.