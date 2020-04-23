Двоє бійців ООС поранені під Новомихайлівкою

Збройні формування Російської Федерації у четвер, 23 квітня, вкотре порушили режим припинення вогню та підступно обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, поранивши двох бійців.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Так, проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

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За даними штабу, воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.

«Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – українські військовослужбовці дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються», - підкреслюється у повідомленні.