Двоє бійців ООС поранені під Новомихайлівкою
Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації у четвер, 23 квітня, вкотре порушили режим припинення вогню та підступно обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, поранивши двох бійців.
Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
"Так, проти українських захисників населеного пункту Новомихайлівка противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу.
«Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися – українські військовослужбовці дали окупантам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються», - підкреслюється у повідомленні.