На Донбасі сили ООС відповіли вогнем на ворожі обстріли
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли. На Луганському напрямку противник близько 11-ї години випустив 4 міни калібру 82 мм по наших позиціях біля Оріхового, на що одразу отримав відповідь зі станкового протитанкового гранатомета», - повідомив речник.
Крім того, за його словами, тричі окупанти відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Обладнані в районах Новоселівки Другої й Авдіївки позиції підрозділів Об’єднаних сил ворог вранці обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів. Також провокацію із застосуванням великокаліберного кулемета противник о 9.30 ранку влаштував неподалік Павлополя.
«У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, чим змусили окупантів припинити вогонь. За поточну добу втрат серед наших захисників немає, втрати з боку противника уточнюються», - зазначив Праута.
Він також повідомив, що на сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 07.00 23 квітня в Збройних Силах України загалом зареєстровано 46 випадків захворювання на COVID-19. З них 6 осіб одужали, дві людини – померли. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 80 осіб. За останню добу в ЗСУ зареєстровано три нових випадки захворювання на коронавірус.
Фото: Міноборони