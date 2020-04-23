На Донбасі сили ООС відповіли вогнем на ворожі обстріли

Російські окупаційні війська від початку доби 23 квітня обстріляли позиції українських захисників біля Оріхового, Новоселівки Другої, Авдіївки та Павлополя. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли. На Луганському напрямку противник близько 11-ї години випустив 4 міни калібру 82 мм по наших позиціях біля Оріхового, на що одразу отримав відповідь зі станкового протитанкового гранатомета», - повідомив речник.

Крім того, за його словами, тричі окупанти відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Обладнані в районах Новоселівки Другої й Авдіївки позиції підрозділів Об’єднаних сил ворог вранці обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів. Також провокацію із застосуванням великокаліберного кулемета противник о 9.30 ранку влаштував неподалік Павлополя.

«У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, чим змусили окупантів припинити вогонь. За поточну добу втрат серед наших захисників немає, втрати з боку противника уточнюються», - зазначив Праута.

Він також повідомив, що на сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 07.00 23 квітня в Збройних Силах України загалом зареєстровано 46 випадків захворювання на COVID-19. З них 6 осіб одужали, дві людини – померли. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 341 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 80 осіб. За останню добу в ЗСУ зареєстровано три нових випадки захворювання на коронавірус.

Фото: Міноборони