Окупанти обстріляли захисників Авдіївки, один боєць поранений

Окупаційні формування РФ порушили "тишу" біля Авдіївки, застосувавши гранатомети та великокаліберні кулемети, внаслідок чого дістав ураження воїн Об'єднаних сил.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"20 квітня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників поблизу Авдіївки. Противник застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ураження. Йому надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь.

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"Російські загарбники, цілеспрямовано першими відкриваючи вогонь по позиціях наших захисників, вкотре підтвердили своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua