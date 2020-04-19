На Донбасі з початку доби - “тиша”

На Донбасі з початку доби - “тиша”

Укрінформ
З початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Про це зазначив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Об'єднані сили надійно тримають ситуацію під контролем і готові відповісти на будь-які ворожі провокації",- сказав Праута.

Він зазначив, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 18 травня, окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Троє наших захисників зазнали поранень.

Фото: Міноборони

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