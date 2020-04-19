На Донбасі з початку доби - “тиша”

З початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

Про це зазначив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Об'єднані сили надійно тримають ситуацію під контролем і готові відповісти на будь-які ворожі провокації",- сказав Праута.

Він зазначив, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 18 травня, окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Троє наших захисників зазнали поранень.

Фото: Міноборони