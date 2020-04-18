Окупанти на Донбасі гатили з мінометів під двома населеними пунктами

Від початку поточної доби станом на 12.30 сьогодні, 18 квітня, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я тричі, вже встигши застосувати мінометний вогонь.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник відомства Олександр Мотузяник.

"Так, сьогодні о 06.40 зі сторони н.п. Нижнє Лозове окупанти випустили в бік наших укріплень в районі с. Луганське три міни 120-го та дві міни 82-го калібрів. У відповідь наші військовослужбовці відкрили щільний вогонь зі штатного піхотного озброєння. Цього виявилося достатньо, аби змусити противника припинити вогонь", - повідомив він.

Вдруге ворог порушив режим перемир’я вже о 08.10 біля Травневого. Наші оборонці нарахували падіння трьох мін калібру 82 мм, по два ворожі постріли з гранатометів РПГ та АГС, а також загалом близько 40 черг з кулеметів та стрілецької зброї, здійснених російсько-окупаційними військами з напрямку н.п.Гольмівський.

Завдяки добре обладнаним опорним пунктам наших військ, ворожий вогонь виявився неефективним.

За наявною інформацією станом на цю мить, бойових втрат у лавах українських військ з початку поточної доби не обліковано.

Фото: МОУ