Окупанти застосовують 120-мм міномети і СПГ, втрат немає

За минулу добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«17 квітня збройні формування Російської Федерації, знову порушуючи зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчора чотири рази порушив режим "Тиші".

Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї.

Поблизу Опитного противник з напрямку населеного пункту Веселе застосував автоматичні станкові гранатомети.

Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники випустили чотири міни калібру 120 мм по наших позиціях поруч з населеним пунктом Південне.

У штабі повідомили, що втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Минулої доби наші захисники активно діяли в обороні та дали ворожим підрозділам рішучу відсіч.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед сил ООС немає.