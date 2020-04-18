Окупанти застосовують 120-мм міномети і СПГ, втрат немає
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«17 квітня збройні формування Російської Федерації, знову порушуючи зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, п’ять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.
Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вчора чотири рази порушив режим "Тиші".
Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї.
Поблизу Опитного противник з напрямку населеного пункту Веселе застосував автоматичні станкові гранатомети.
Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники випустили чотири міни калібру 120 мм по наших позиціях поруч з населеним пунктом Південне.
У штабі повідомили, що втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
Минулої доби наші захисники активно діяли в обороні та дали ворожим підрозділам рішучу відсіч.
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед сил ООС немає.