На Донбасі виявили російські

На Донбасі виявили російські "міни-жаби", заборонені Оттавською конвенцією

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Укрінформ
Задокументовано черговий факт участі Російської Федерації у війні на сході України.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Сьогодні, на Луганщині, співробітниками військової контррозвідки, що перебувають в складі Об’єднаних сил, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області, задокументовано черговий факт постачання Російською Федерацією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на сході України", - йдеться у повідомленні.

Так, під час розмінування територій поблизу позицій Об’єднаних сил, виявлено протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження - ОЗМ-72, виробництва РФ. Даний боєприпас не перебуває на озброєнні Збройних Сил України. Водночас використання таких мін заборонено Оттавською конвенцією.

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Речовий доказ буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення РФ агресивної війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни. У подальшому боєприпас передадуть до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.

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