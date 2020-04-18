На Донбасі виявили російські "міни-жаби", заборонені Оттавською конвенцією

Задокументовано черговий факт участі Російської Федерації у війні на сході України.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Сьогодні, на Луганщині, співробітниками військової контррозвідки, що перебувають в складі Об’єднаних сил, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області, задокументовано черговий факт постачання Російською Федерацією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на сході України", - йдеться у повідомленні.

Так, під час розмінування територій поблизу позицій Об’єднаних сил, виявлено протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження - ОЗМ-72, виробництва РФ. Даний боєприпас не перебуває на озброєнні Збройних Сил України. Водночас використання таких мін заборонено Оттавською конвенцією.

Речовий доказ буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення РФ агресивної війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни. У подальшому боєприпас передадуть до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.