З Харкова до Києва здійснили планову евакуацію 10 поранених та 2 хворих військовослужбовців. Наразі вони проходитимуть лікування у Центральному військовому госпіталі.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Сьогодні, 17 квітня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові, здійснено планову медичну евакуацію. Поранені проходили лікування у Харкові, де військові лікарі стабілізували їх стан та підготували військових до наступного етапу лікування.

До Києва евакуювали 12 військових, поранених на Донбасі/Фото: Командування Медичних сил ЗСУ, Фейсбук

Так медичним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України десять поранених та двоє хворих військовослужбовців прибули до військового сектору аеродрому «Бориспіль», а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» у Києві», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі українські військові розміщенні у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час поранені та хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації. За словами військових медиків стан їх здоров’я визначається, як стабільний.