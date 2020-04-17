На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”

Цієї доби російсько-окупаційні війська дотримувались режиму тиші.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

"17 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що минулої доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожого обстрілу не було.

За даними розвідки, 16 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця.

Фото: Міноборони