На Донбасі від початку доби зберігається “тиша”
Укрінформ
Цієї доби російсько-окупаційні війська дотримувались режиму тиші.
Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
"17 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що минулої доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожого обстрілу не було.
За даними розвідки, 16 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця.
Фото: Міноборони