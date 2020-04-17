Військовим у зоні ООС передали три тисячі освячених пасок

Для військовослужбовців, які несуть службу в зоні проведення Операції Об’єднаних сил, передали три тисячі освячених пасок.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив Командувач Операції Об’єднаних сил Сергій Наєв.

«Напередодні світлого Христового Воскресіння кожна родина готується до свята, і всі ми сьогодні добре усвідомлюємо, що це є можливим лише завдяки нашим захисникам, які виконують бойові завдання і які не пускають війну в наші оселі. Командування об’єднаних сил разом з Православною церквою України та волонтерами доклали зусиль, щоб наші хлопці, які зараз далеко від рідних, відчули себе частиною великої сім’ї. На передову нашим захисникам вже передали три тисячі освячених пасок, аби наші військові відчули звичайну людську радість. Так ми висловлюємо свою підтримку, вдячність і демонструємо духовну єдність з побратимами. Я знаю, що ці паски пеклись з великою любов’ю і від щирого серця, аби хлопці хоч трохи відволіклись від війни і згадали про мир та добро», - заявив Наєв, додавши, що освячення пасок відбулось напередодні в Соборі Преображення Господнього у Києві.

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За словами командувача, так само без уваги не залишились ті військові, які несуть службу у пунктах постійної дислокації на мирній території України. Зокрема, майже 200 великодніх смаколиків передав родинам офіцерів і службовців Командування Об’єднаних сил ЗСУ представник Переяславської і Вишневської єпархії отець Віталій.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві освятили 3000 пасок для українських військовослужбовців.