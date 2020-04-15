Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Попасної

Російські окупаційні війська від початку доби один раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Втрат серед Об’єднаних сил немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби, 15 квітня, станом на 12.00 збройні формування РФ один раз порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення. Бойових втрат серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає", - поінформував речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, близько 10.45 російсько-окупаційні війська розпочали обстріл українських захисників Попасної, застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння. Об’єднані сили протягом 15 хвилин придушили ворожу активність, адекватно застосовуючи у відповідь стрілецьке озброєння, сказав він.

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Втрати противника уточнюються, повідомив речник.

Як повідомлялося, минулої доби, 14 квітня, російські окупанти здійснили дев’ять обстрілів. Поранено трьох українських бійців.