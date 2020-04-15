Окупанти дев'ять разів порушили "тишу", поранені троє бійців ЗСУ

Українські воїни рішуче відкривали вогонь у відповідь, змушуючи противника до відновлення режиму «Тиша», повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Усі обстріли минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Так, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, Пісків та Павлополя.

Проти оборонців Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети.

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Поруч із Новомихайлівкою російські найманці застосували проти українських військовослужбовців ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Увечері противник вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам’янка.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє українських військових отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

Агресивні та злочинні дії з боку російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Втрати збройних формувань РФ уточнюються.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: mil.gov.ua