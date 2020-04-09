На Донбасі загинув український військовий

Російські окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил на Луганщині. Один український військовий отримав поранення не сумісне з життям.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні, 9 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Луганщині. Ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Об’єднані сили відкрили вогонь у відповідь та подавили активність противника", - зазначається у повідомленні.

Під час бою один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям.

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Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.