Окупанти з мінометів та гранатометів обстріляли Хутір Вільний

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний.

Про це у Facebook повідомляє Штаб Операції об’єднаних сил.

«Застосувавши міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети, російські окупанти наразили на небезпеку місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення. Так, сьогодні, ворожий заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки. Осколки від гранати пошкодили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто не постраждав», - ідеться в повідомленні.

Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

Окупанти обстріляли хутір Вільний / Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування Мінських домовленостей, підкреслили у штабі.