Лише за одну годину на окупований Донбас заїхали 14 вантажівок із Росії - ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ протягом лише 1 години спостереження в пункті пропуску на кордоні біля Успенки на окупованій Донеччині зафіксували, як в Україну в’їхали 14 тентованих вантажівок з Росії.

Про це повідомляється щоденному звіті СММ ОБСЄ № 83/2020 від 8 квітня 2020 року, передає кореспондент Укрінформу.

"Упродовж приблизно однієї години спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька) члени патруля Місії бачили, що в Україну в’їхали 14 тентованих вантажівок (6 з російськими номерними знаками та 8 із табличками "ДНР") й увійшли 9 пішоходів (жінок та чоловіків різного віку), а з України вийшли 5 пішоходів (жінок та чоловіків різного віку)", - йдеться у звіті.

Водночас, що упродовж 15-хвилинного спостереження в пункті пропуску поблизу н. п. Маринівка (78 км на схід від Донецька) команда СММ не зафіксувала руху в напрямку України, тоді як з України виїхала 1 тентована вантажівка з табличками "ДНР".

Упродовж приблизно 20 хвилин спостереження в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Улянівське (61 км на південний схід від Донецька) команда Місії знову зауважила, що "прикордонний пункт пропуску як і раніше зачинений".

Фото: ОБСЄ