Біля Зайцевого поранили українського військового

Внаслідок обстрілів неподалік Зайцевого поранено військовослужбовця Збройних сил України.

Про це повідомляє штаб ООС.

«Упродовж 8 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із так і не відведених за Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Під час обстрілів окупанти також застосували проти українських захисників гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Зокрема, зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї російські найманці двічі обстріляли наші позиції неподалік Зайцевого. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

Завдяки рішучим діям Об’єднані сили вчасно припинили усі ворожі провокації. По позиціях противника, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Уся вогнева активність була оперативно нейтралізована.

У повідомленні штабу також зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.