Обстріл авто з журналістами на Донбасі: прокуратура розслідує атаку окупантів

Прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу «Україна».

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу «Україна». Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 7 квітня 2020 року близько 11:00 в районі смт. Красногорівка Донецької області з безпілотного літального апарату було скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль, у якому перебували 3 працівники телеканалу та прес-офіцер бригади ЗСУ. Внаслідок ворожої атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень, пасажири не постраждали.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.