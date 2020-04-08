Обстріл авто з журналістами на Донбасі: прокуратура розслідує атаку окупантів
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
«За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу «Україна». Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)», - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 7 квітня 2020 року близько 11:00 в районі смт. Красногорівка Донецької області з безпілотного літального апарату було скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль, у якому перебували 3 працівники телеканалу та прес-офіцер бригади ЗСУ. Внаслідок ворожої атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень, пасажири не постраждали.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.