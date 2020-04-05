На полігоні "Десна" тестують модернізований танк Т-72

На полігоні "Десна" проходять випробування дослідного зразка танка Т-72, який виготовлений для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На полігоні "Десна", що на Чернігівщині, фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72, що виготовлений для потреб Збройних сил України. Випробувальною бригадою інституту здійснюється перевірка основних тактико-технічних характеристик в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації", - зазначається у повідомленні.

На дослідному зразку для використання високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

З огляду на збільшення маси, встановлено потужніший двигун, здійснена заміна елементів ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини.

Для покращення захисту в ході бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання.

Планується виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння танка.

Фото: Міноборони