Окупанти гатять з мінометів та СПГ, втрат немає

Від початку поточної доби російські окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 08.55 від Золотого-5 окупанти випустили дві міни калібру 82 мм та вели вогонь зі протитанкових та автоматичних станкових гранатометів по наших оборонцях Оріхового. О 09.20 з напрямку від окупованого села Сигнальне, бойовики застосували великокаліберні кулемети по наших захисниках селища Славне.

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З 09.30 також з великокаліберних кулеметів окупанти розпочали обстріл оборонців Водяного.

Як повідомляється, внаслідок обстрілів бойових втрат серед захисників України немає.

Фото: RFE/RL