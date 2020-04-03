На Донбасі гатять міномети - окупанти чотири рази зривали "тишу"

Російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції українських військових поблизу Новотошківського, Оріхового, Павлополя та Красногорівки. Втрат з боку Об’єднаних сил немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Ніч минула спокійно, проте вже вранці окупанти здійснили чотири обстріли.

На Луганському напрямку противник випустив 26 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського. Шість мін 120-го калібру і п’ять мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ біля Оріхового. Тут же лунав ворожий станковий протитанковий гранатомет», - повідомив речник.

За словами Праути, на Донецькому напрямку російські окупаційні війська 20 хвилин зі станкового протитанкового гранатомету і кулемету великого калібру обстрілювали українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районі Красногорівки. А у період з 7.45 до 9.15 з боку Соснівського окупанти випустили 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя.

«За поточну добу втрат з нашого боку не допущено, втрати противника уточнюються», - наголосив Праута.

Він також повідомив, що у відповідь на ворожі обстріли Об’єднані сили відповіли влучним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів.