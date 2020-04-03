На Донбасі за добу - 11 порушень "тиші", окупанти гатили зі 120 калібру

Минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Усю свою активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.

Упродовж доби українські позиції поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою 24 міни, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вогонь російські найманці відкривали з напрямку окупованих населених пунктів Спартак, Каштанове і Мінеральне. По оборонцях Павлополя противник випустив шість мінометних мін калібру 120 мм. Отримавши рішучу відповідь, ворог припинив обстріли.

Три рази із застосуванням мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські найманці обстріляли околиці Пісків. Уже надвечір окупанти зі сторони Саханки випустили два десятки мін калібру 82 мм по опорних пунктах поблизу Широкиного.

Окрім того, 2 квітня з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог один раз обстріляв українські позиції біля Богданівки і двічі – поблизу Старогнатівки.

Українські захисники на кожен ворожу провокацію відповідали прицільним вогнем по позиціях противника, чим змушували його щоразу повертатися до дотримання режиму "тиші".

Минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

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З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 мін, наші позиції поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися. Втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Фото: mil.gov.ua