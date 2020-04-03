У столиці планують розширити тролейбусну мережу
Укрінформ
Проєкт Генплану Києва передбачає розширення тролейбусної мережі.
Про це поінформували у КО «Київгенплан», повідомляє пресслужба КМДА.
"За проєктом, планується будівництво 38,3 км нових тролейбусних ліній. На правому березі Києва їх буде прокладено вулицями Генерала Наумова, Академіка Булаховського, Підлісною. На лівому березі – на Русанівській і Дніпровській набережних, вулицями Раїси Окіпної, Євгена Сверстюка, Митрополита Андрея Шептицького, Березняківською, проспектом Павла Тичини", - йдеться у повідомленні.
Крім того, запланована реконструкція та відновлення наявної виробничої бази тролейбуса (4 електродепо).