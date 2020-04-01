Окупанти зривали "тишу" біля Мар’їнки та Павлополя

Російські окупаційні війська від початку доби 1 квітня обстріляли захисників Мар’їнки та Павлополя. Втрат серед українських захисників немає.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій захисників України. Втрат серед українських військових немає. Втрати противника уточнюються", - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, після 04.00 зі станкових протитанкових гранатометів окупанти відкрили вогонь по позиціях українських захисників Мар’їнки. З 07.10 ворог порушив режим тиші в районі Павлополя. Тут противник застосував АГС, великокаліберні кулемети та вів вогонь з озброєння БМП.

Воїни зі складу Об’єднаних сил дали ворогу гідну відсіч із незаборонених зразків озброєння.

Фото: mil.gov.ua