Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Опитним, Красногорівкою та Кам’янкою

Цієї доби окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донецькому напрямку.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

«Ніч минула спокійно, проте зранку противник здійснив 3 обстріли на Донецькому напрямку. Зокрема, біля Опитного після 7-ї ранку почав лунати ворожий кулемет великого калібру, Близько 10-ї години в районі Красногорівки розірвалися 20 мін 120-го калібру. Неподалік Кам’янки окупанти здійснили вогневу провокацію з використанням автоматичного станкового гранатомету», - повідомив речник.

За його словами, сьогодні вкотре підтвердилося відверте нехтування російсько-окупаційними військами вимог Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.

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"В районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні. Після надання первинної медичної допомоги воїна евакуювали до лікувального закладу у важкому стані. Попередньо, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями", - зазначив він.

Праута додав, що за даними розвідки, 30 березня, завдяки влучному вогню українських військовослужбовців, "одна з мотострілецьких бригад російсько-окупаційних військ зменшилася у чисельності на 4 особи".

Як повідомляв Укрінформ, у зоні проведення ООС у понеділок від кулі снайпера загинув боєць із Вінничини - молодший сержант Володимир Мовчанюк.