На Донбасі боєць ООС підірвався на російській міні

Військовий ЗС України підірвався на міні, одній із тих, що заборонені Женевськими конвенціями.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

"Сьогодні, 31 березня в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні. Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я тяжкий", - йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій.