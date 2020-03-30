На Донбасі поранені двоє українських бійців

Сьогодні, 30 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре нехтуючи Мінськими домовленостями обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

“По українських захисниках поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу”, - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що дії російських окупантів без відповіді не залишилися – військовослужбовці Збройних Сил України дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.