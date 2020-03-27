Окупанти обстріляли житловий сектор біля Авдіївської промзони, поранена жінка

Російські окупаційні війська у п'ятницю, 27 березня, зі стрілецької зброї обстріляли житловий сектор поблизу Авдіївської промислової зони, внаслідок чого зазнала поранення літня жінка.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Сьогодні окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь по житловому сектору неподалік Авдіївської промислової зони. В результаті цього 65-річна громадянка Л. дістала кульове поранення в ногу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поранену жінку доправили до міської лікарні Авдіївки, де їй надали кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю не має.

На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області, обставини з’ясовуються.

фото: RFE/RL