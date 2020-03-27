Окупанти п'ять разів порушили "тишу", під Луганським та Павлополем працювали міномети

26 березня збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил поблизу Павлополя.

Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Також з великокаліберних кулеметів було обстріляно позиції Об’єднаних сил неподалік Авдіївки. Черговими вогневими засобами підрозділи Об’єднаних сил дали противнику жорстку відповідь.

Окрім цього, ворог у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни. Військовослужбовці ОС вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника.

Вчора, 26 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає", - зазначають у штабі.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Фото: ООС