Окупанти чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат немає

Станом на 18.00 26 березня російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог випустив 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил поблизу Павлополя. Захисників Талаківки противник обстріляв з гранатометів різних систем, а оборонців Славного з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Черговими вогневими засобами підрозділи Об’єднаних сил дали противнику жорстку відповідь.

Окрім цього, ворог у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляв позиції українських захисників неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни. Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника.

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Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.