Окупанти сім разів порушили "тишу", ЗСУ відповідають вогнем

З початку доби російські окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню... Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано п’ять обстрілів. Зокрема, позиції поряд з Авдіївкою були обстріляні двічі – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українських військових поблизу Водяного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм (випущено 5 мін) та гранатометів різних систем; у районі Красногорівки – з ручного протитанкового гранатомета; біля Пісків – з 82-мм міномета та автоматичного станкового гранатомета.

Ще два обстріли зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": окупанти обстріляли з мінометів калібру 120 мм позиції ОС неподалік Оріхового (3 міни) та поблизу Кримського (20 мін).

"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - наголосили у пресцентрі.

У штабі ООС також поінформували, що на сьогодні випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

фото: mil.gov.ua