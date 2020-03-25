Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським, Оріховим і Водяним

Російські окупаційні війська від початку доби обстріляли позиції українських захисників поблизу Авдіївки, Кримського, Водяного Красногорівки та Оріхового.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку цієї доби станом на 12.30 обліковано 5 ворожих обстрілів. Вночі російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції на підступах до Авдіївки з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Вранці противник випустив 20 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського. Ще 3 міни такого ж калібру розірвалися на наших позиціях біля Оріхового», - повідомив речник.

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За словами Праути, у районі Водяного після 6-ї години ранку окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм, а також відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів. Крім того, ручний протитанковий гранатомет бойовики застосували неподалік Красногорівки.

За добу бойових втрат у лавах українських військ немає, повідомив речник.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності окупантів.