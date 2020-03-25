Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Кримським, Оріховим і Водяним
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Від початку цієї доби станом на 12.30 обліковано 5 ворожих обстрілів. Вночі російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції на підступах до Авдіївки з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Вранці противник випустив 20 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського. Ще 3 міни такого ж калібру розірвалися на наших позиціях біля Оріхового», - повідомив речник.
За словами Праути, у районі Водяного після 6-ї години ранку окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм, а також відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів. Крім того, ручний протитанковий гранатомет бойовики застосували неподалік Красногорівки.
За добу бойових втрат у лавах українських військ немає, повідомив речник.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності окупантів.