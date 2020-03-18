Окупанти десять разів порушили "тишу", двоє бійців ЗСУ поранені
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів, а саме: двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін; неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – 5 мін; поруч зі Славним – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу; поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін; неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.
Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.
Із початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомета.
За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.
Фото: ООС