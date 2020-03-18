Окупанти десять разів порушили "тишу", двоє бійців ЗСУ поранені

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів, а саме: двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін; неподалік Широкиного – з 82-мм мінометів – 5 мін; поруч зі Славним – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу; поруч з Оріховим – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін; неподалік Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

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Із початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомета.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.