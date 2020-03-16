Окупанти випустили п’ять мін по оборонцях Пісків

Російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, випустивши п’ять мін по захисниках Пісків.

Про це під час брифінгу повідомили в Міноборони.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку. Вранці протягом 25 хвилин окупаційні війська випустили 5 мін калібру 82 мм по позиціях наших захисників у районі населеного пункту Піски», - повідомили під час брифінгу.

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських військових у результаті обстрілу противника немає.