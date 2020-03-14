Окупанти за добу 9 разів порушили "тишу" - одного бійця поранено

13 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, ще 3 обстріли пролунали з початком цієї доби.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... 13 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Чотири обстріли були зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу населеного пункту Лебединське, поруч з населеним пунктом Славне та неподалік Новомихайлівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли: неподалік Оріхового та поруч з Кримським.

"Окрім цього, противник здійснив обстріл з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші", - доповіли у штабі сил ООС.

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З початком цієї доби російські окупаційні війська 3 рази обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.

Фото: RFE/RL