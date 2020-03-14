Бойовики знову обстріляли українські позиції: є поранений

13 березня російсько-окупаційні війська вкотре здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Кримське.

Про це повідомили у штабі сил ООС.

"Противник вів обстріли з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, внаслідок чого один український захисник отримав дотичне осколкове поранення голови. Військового доставили до медичного закладу та оперативно надали допомогу", - йдеться у повідомленні.

В ООС запевняють, що українці дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

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Окрім цього, російські окупанти в черговий раз здійснили обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

"Такі провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації у зазначеному районі цілком очевидно мають на меті примусити підрозділи Об’єднаних сил відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників у зриві Мінських домовленостей", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо: з опівночі в п'ятницю збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї.