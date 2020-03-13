Окупанти обстріляли із мінометів позиції ЗСУ під Лебединським

Російські окупаційні війська з міномета обстріляли захисників Лебединського.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

"Зранку російсько-окупаційні війська з міномета калібру 82 мм обстріляли захисників Лебединського. На позиціях підрозділів Об’єднаних сил розірвалися 11 мін. Втрат з нашого боку немає", - сказав він.

Праута також повідомив, що за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ нарощує заходи оперативної та бойової підготовки в органах управління, з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Зокрема, протягом поточного тижня на облаштованих на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях полігонах тривають двосторонні командно-штабні навчання бригад (полків) з практичним відпрацюванням підрозділами дій на місцевості із залученням танків та артилерії, сказав речник.

Особливу увагу окупанти приділяють розробці штабних документів, відпрацюванню тактичних нормативів з висування підрозділів у райони розгортання, веденню розвідки та маскуванню озброєння і техніки.

Фото: ООС