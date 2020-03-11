Атаку на військове авто ЗСУ біля Пісок прокуратура розслідує як теракт

На Донеччині за фактом поранення 9 та загибелі 2 військовослужбовців ЗС України розпочато розслідування за статтею «Теракт».

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

«За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей) КК України», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 березня 2020 року, близько 09:30, на території с. Піски Ясинуватського району Донецької області військовий автомобіль ЗСУ потрапив під мінометний обстріл з боку незаконних збройних формувань «ДНР», що діють під контролем Російської Федерації. В результаті ворожої атаки 9 військовослужбовців зазнали поранень, один загинув на місці та ще один - дорогою до шпиталю.

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Хід досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях перебуває на контролі прокуратури області.

У повідомленні зазначили, що з початку 2020 року внаслідок посилення ворожих обстрілів з боку збройних формувань «ДНР» поранено 119 та загинуло 36 військовослужбовців ЗСУ.