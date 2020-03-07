Стало відоме ім’я загиблого бійця під час підриву БМП на Донбасі

Під час вчорашнього підриву в зоні операції Об'єднаних сил бойової машини піхоти загинув командир взводу механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Збройних сил України лейтенант Дмитро Фірсов.

Про це повідомляє 93-я ОМБр на своїй сторінці у Facebook.

"Під час виконання бойового завдання віддав своє життя командир взводу механізованого батальйону лейтенант Дмитро Борисович Фірсов із позивним «Фірс». Він загинув від мінно-вибухової травми, не сумісної з життям. 5 січня йому виповнилося 40 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що 93-я бригада "Холодний Яр" вп’яте за цю ротацію втрачає бійця.

Як розповідають побратими, до війни «Фірс» разом із сім’єю жив у Донецьку. Від початку окупації Донбасу російськими терористами взяв до рук зброю й пішов обороняти рідну землю. Спочатку був добровольцем у батальйоні «Донбас», а за кілька місяців перейшов у 93-ю бригаду.

"Вона стала для нього рідним домом у прямому і переносному сенсі. Адже у графі «домашня адреса» він зазначав номер нашої військової частини", - повідомили в бригаді.

Як згадує боєць із позивним «Грач», Фірсов у складі батальйону Донбас брав участь в евакуації наших хлопців з Іловайського котла.

"Потім, наприкінці жовтня, ми потрапили у 93-ю бригаду. 11 січня 2015 року ми зайшли у Донецький аеропорт. «Фірс» був надзвичайно фартовий, я взагалі дивуюся, як він тоді вижив! Ще ми воювали на околицях Донецького аеропорту. Разом із ним брали висоту 93-17. Це так званий «Мурашник» - насип біля злітної смуги ДАПу. Її тримали «сепари», а ми їх звідти вибили. І досі злітна смуга контролюється українськими військами із цієї висоти. Він був справжнім воїном. Пішов на фронт звичайним солдатом, але потім дослужився до офіцера», - згадує Фірсова «Грач».

Як розповідають в бригаді, під час боїв у Невельскому на Донеччині влітку 2015 року Фірсов уже підривався у БМП на протитанковій міні. Але тоді був лише контужений. Згодом, восени, на тому ж напрямку під час розвідувального виходу він знову підірвався – тоді отримав поранення ноги та ока.

«Фірс» брав участь у міжнародних навчаннях – ORBITAL і Combined Resolve.

«Я навіть не уявляю, чи можна взагалі замінити таку людину. Це був мотивований офіцер, патріот, що воював з перших років війни, навчений керувати людьми і технікою», - сказав про загибель бійця командир бригади полковник Дмитро Брижинський.

У загиблого залишилася дружина Тамара і син Георгій.

Ховатимуть Дмитра Фірсова у понеділок, 9 березня, у Вінниці, де нині живе його сім’я. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 у Будинку офіцерів.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня в зоні ООС внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовці отримали бойове ураження.