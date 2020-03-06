Окупанти гатять із важких мінометів, один боєць ЗСУ загинув, четверо поранених

Окупанти гатять із важких мінометів, один боєць ЗСУ загинув, четверо поранених

Укрінформ
Станом на 18.00 п'ятниці російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, поранений один український військовослужбовець.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.Окупанти гатять із важких мінометів, поранений боєць

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Так, три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з Авдіївкою – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Пісок – зі 120-мм міномета – 12 мін.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл неподалік населеного пункту Зайцеве – з міномета калібру 82 мм випустив шість мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета. Також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовці отримали бойове ураження.

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