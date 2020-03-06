Теракт біля посольства США в Тунісі: загинули п'ятеро поліцейських
Укрінформ
Двоє смертників підірвалися біля посольства США в Тунісі, загинули 5 поліцейських.
Про це повідомляє АР.
"У Міністерстві внутрішніх справ Тунісу заявили, що двоє смертників підірвалися біля посольства США в столиці Тунісу - Тунісі 6 березня, загинули п'ятеро поліцейських", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок вибуху поранена одна цивільна особа.
Деякі ЗМІ з посиланням на очевидців писали, що нападники були на мотоциклі. Після інциденту поліцейські оточили місце вибуху.
Раніше повідомлялося про одного смертника, який підірвався поблизу посольства США у Тунісі.
Фото: Getty images