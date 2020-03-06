Теракт біля посольства США в Тунісі: загинули п'ятеро поліцейських

Двоє смертників підірвалися біля посольства США в Тунісі, загинули 5 поліцейських.

Про це повідомляє АР.

"У Міністерстві внутрішніх справ Тунісу заявили, що двоє смертників підірвалися біля посольства США в столиці Тунісу - Тунісі 6 березня, загинули п'ятеро поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок вибуху поранена одна цивільна особа.

Деякі ЗМІ з посиланням на очевидців писали, що нападники були на мотоциклі. Після інциденту поліцейські оточили місце вибуху.

Раніше повідомлялося про одного смертника, який підірвався поблизу посольства США у Тунісі.

Фото: Getty images