Теракт біля посольства США в Тунісі: загинули п'ятеро поліцейських

Теракт біля посольства США в Тунісі: загинули п'ятеро поліцейських

Укрінформ
Двоє смертників підірвалися біля посольства США в Тунісі, загинули 5 поліцейських.

Про це повідомляє АР.

"У Міністерстві внутрішніх справ Тунісу заявили, що двоє смертників підірвалися біля посольства США в столиці Тунісу - Тунісі 6 березня, загинули п'ятеро поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Також внаслідок вибуху поранена одна цивільна особа.

Деякі ЗМІ з посиланням на очевидців писали, що нападники були на мотоциклі. Після інциденту поліцейські оточили місце вибуху.

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Раніше повідомлялося про одного смертника, який підірвався поблизу посольства США у Тунісі.

Фото: Getty images

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