Окупанти обстріляли з артилерії 122 калібру позиції ЗСУ під Оріховим

Російські окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим тиші.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська вже 5 разів порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення, щоразу застосовуючи заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, після 06.50 ранку бойовики випустили 8 мін калібру 82 мм по оборонцях н.п. Зайцеве. З 08.15 протягом понад півгодини, з напрямку від села Спартак окупанти здійснили постріл з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), випустили 7 мін калібру 82 мм та вели вогонь зі стрілецького озброєння по українських захисниках Авдіївки.

О 09.30 протягом 20 хвилин від н.п. Голубівське російсько-окупаційні війська випустили 10 мін 120-го калібру по позиціях Об'єднаних сил в районі Новотошківського.

Крім того, двічі сьогодні обстріляли захисників н.п. Оріхове: після 09.50 від н.п. Голубівське окупанти здійснили 4 постріли з артилерії калібру 122 мм, та з 10.00 від Золотого-5 окупанти випустили 2 міни калібру 82 мм.

За словами речника, підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи легке піхотне озброєння, адекватно придушували ворожу збройну активність. Заборонені зразки озброєння українські військові не застосовують.

За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає.

Фото: ООС